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أستاذ مناهج: تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادى..فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن اللغة الإنجليزية تدرس كلغة أول، واللغة الفرنسية سيتم تدريسها فى المدارس كلغة أولى أيضًا، لأنها تعد مدخل للحضارة وتشير إلى الرقى والثقافة.


وأضاف شحاتة فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية سيكون بداية من الصف الأول الإعدادى، مشيرًا إلى أن تعليم اللغة الفرنسية سيكسب التلاميذ لغة إضافية لتعلمها وتعد عودة للحضارة والتاريخ الحضاري.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال بيان رسمي صادر عن الحكومة ، إن الاتفاق لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

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