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مرأة

اكتشفي أسباب وعلاج الحمى عند الأطفال

الخميس 28/يناير/2021 - 11:30 ص
أعراض الحمى عند الأطفال
أعراض الحمى عند الأطفال
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أسماء عبد الحفيظ

تتراوح درجة الحرارة الطبيعية للأطفال بين 36.5 درجة مئوية و 38 درجة مئوية. تحدث الحمى عندما تكون درجة حرارة جسم طفلك أعلى من 38 درجة مئوية، الحمى ليست مرضا في حد ذاتها ، بل هي علامة على المرض .

أسباب الحمى وارتفاع درجة الحرارة عند الاطفال

التهاب المعدة والأمعاء

نزلات البرد المعتادة ، الإنفلونزا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي

أمراض مثل  جدري الماء ، والحصبة و النكاف
الأذن والحنجرة الالتهابات مثل التهاب الأذن الوسطى و التهاب اللوزتين
التهابات المسالك البولية
التهاب رئوي
التهاب السحايا .
هناك أسباب أخرى أقل شيوعًا للحمى. وتشمل هذه ردود الفعل التحسسية للأدوية أو اللقاحات ، والتهاب المفاصل المزمن ، وبعض الأورام وأمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون . 

علاج الحمى

نادرا ما تكون الحمى في حد ذاتها ضارة. بشكل عام ، يتعامل الأطفال مع الحمى جيدًا ،يجب ألا تعالج الحمى إلا إذا كانت تزعج طفلك. ستستمر الحمى في مسارها بغض النظر عن العلاج.

إذا كان طفلك يعاني من الحمى ، فإن أهم شيء هو التأكد من أن طفلك يشرب ما يكفي لتجنب الجفاف :

إذا كان عمر طفلك الذي يرضع من الثدي أقل من ستة أشهر ، فقدم له إرضاعًا إضافيًا.
إذا كان طفلك الذي يرضع حليبًا اصطناعيًا أصغر من ستة أشهر ، قدمي الكمية المعتادة من الحليب الاصطناعي.
إذا كان عمر طفلك أكبر من ستة أشهر ، فاستمري في الرضاعة الطبيعية أو الزجاجة. يمكنك أيضًا تقديم سوائل صافية لطفلك مثل الماء.
إذا كان طفلك أكبر سنًا ، فاستخدم سائل معالجة الجفاف الفموي
قد تحتاج إلى إعطاء طفلك كميات أقل من السوائل ، ولكن في كثير من الأحيان.

إليك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن طفلك يشعر بالراحة:

ألبسي طفلك ملابس خفيفة.
أعطيه خافض الحرارة 

تجنب الحمامات الباردة والإسفنج والمراوح. يمكن أن تجعل طفلك أكثر انزعاجًا.

لا تضغط على طفلك ليأكل. إذا لم يكن طفلك جائعًا أثناء الحمى ، فلا بأس بذلك. 

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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