مصر تعزي الكاميرون في ضحايا حادث تصادم مروري مروع

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الأربعاء، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكاميرون الشقيقة في ضحايا حادث التصادم المروري المروع الذي وقع اليوم بالقرب من بلدة دشانج غرب الكاميرون، مما أسفر عن وفاة أكثر من ٥٠ شخصًا وإصابة العشرات.





وأكدت وزارة الخارجية في بيان، ورد للموقع نسخة منه، أن مصر، حكومةً وشعبًا، تعلن وقوفها جنبًا إلى جنب مع حكومة وشعب الكاميرون الشقيق في هذا الظرف الأليم، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.





ونقل تليفزيون "سي ار تي في" الكاميروني، عن حاكم المنطقة الغربية، قوله إن عدد القتلى بحادث المرور الذى وقع فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء ارتفع إلى 53 شخصا وأصيب 29 آخرين.

وذكر التليفزيون المحلى، أن الحادث وقع حوالى الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلى عندما اصطدمت حافلة سعة 70 راكبا بشاحنة على طريق شديد الانحدار.

وقالت الشرطة المحلية إن الاصطدام تسبب في احتراق جزئي للسيارتين.. وكانت الشرطة قد أصدرت في وقت سابق تقريرا أوليا.



