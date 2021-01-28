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صباح البلد يستعرض جهود النائب محمد أبو العينين وكيل النواب بالمطالبة بإنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين

الخميس 28/يناير/2021 - 09:07 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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هاجر إبراهيم
عرضت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد،  كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمطالبته بإنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين.


ودعا  وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلا: "التاريخ يشفع لهم؛ لكل ما قدموه، وهم يستحقون كل تقدير واحترام".

وقال أبو العينين، في كلمته، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "غير مقبول أن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبون العلاج على نفقة الدولة، وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم"، مؤكدا ضرورة دعم من أثروا الحياة الثقافية وقاموا بدور كبير في تقديم الخدمات الثقافية والفنية لإمتاع الشعب العربي والإسلامي.

ووجه أبو العينين، عتابا لوزيرة الثقافة، لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلا: مصر تتحرك سريعا، ويجب علينا أن تكون هناك خططا طموحة في مخاطبة العالم كله لأن الثقافة الجديدة تساهم في رسم الصورة الذهنية.

وتابع وكيل مجلس النواب: أهم موضوع في ملف الثقافة الترويج لمصر، لاسيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور مطالبا بحملة تسويقية للثقافة المصرية على مستوى العالم.

وقال أبو العينين: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤية مستقبلية طموحة.

وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلا: ليه طموحاتنا محدودة؟، مشيرا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي.

وطالب وكيل مجلس النواب، بعمل مسابقات كل شهر حتى يكون هناك حلقات متواصلة، متسائلا في الوقت نفسه عن ثقافة الطفل، وأهمية أن يكون هناك برنامج لبناء الفكر والثقافة.
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