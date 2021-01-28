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صناع الخير: تطوير القرى المصرية يسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مصطفى زمزم، مدير جمعية صناع الخير، إن تطوير القرى المصرية تعد مشروعًا قوميًا تم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، ولأول مرة نشهد تطوير جميع محاور القرى الفقيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالضبط مثلما حدث فى تطوير كلف المناطق العشوائية.

وأضاف زمزم فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 50 مركزا وقرية الأكثر احتياجًا لهم الأولوية فى البداية، وسيتم العمل على تطويرهم بشكل شامل على كل المحاور من خلال تطوير البنية التحتية.

وتابع أن "الريف المصرى" أصبح مشروع قومى للدولة وليس مبادرة، وتم رصد ميزانية تصل إلى 600 مليار لتطوير القرى خلال الثلاثة سنوات القادمة، كما يتم توفير عيادات بيطرية للمواشى بالقرى.

وأكد أن تطوير القرى المصرية يسهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، منوهًا أن المرحلة الأولى تشمل 1500 قرية.

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