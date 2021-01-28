السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الخميس.
صدى البلد
السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى
المصرى اليوم
السيسي يشكر منتخب اليد: قدمتم لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي حتى آخر لحظة
الأهرام
رئيس مجلس النواب: المشروعات القومية العملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الحالى
وكيل النواب يطالب بإنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين
مبتدأ
التليجراف تختار مصر كأفضل الوجهات السياحية التى يمكن السفر إليها
أخبار اليوم
الحكومة: مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"
اليوم السابع
الصحة: تطعيمات لقاح كورونا فى مستشفيات العزل والصدر والحميات
الهلال
الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
مصراوى
استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
الوطن
التعليم تستعد لامتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية بعد 20 فبراير
الشروق
مدرب منتخب اليد: لا يوجد ما نقوله.. الحظ لم يحالفنا أمام بطل العالم
روسيا اليوم
المتحدث بإسم القوات الإيرانية: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض فى حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضد إيران
سكاى نيوز عربية
تونس تفتح تحقيقا فى الطرد الرئاسي المشبوه