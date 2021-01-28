مصر تصدر 2.1 مليون طن رخام وجرانيت بـ 213 مليون دولار خلال 2020

تراجعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال 2020 لنحو 2.127 مليون طن في مقابل 2.466 مليون طن خلال 2019 بنسبة انخفاض 13.7%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والذي حصل " صدى البلد " على نسخة منه، تراجع قيمة صادرات الرخام والجرانيت خلال العام الماضي بنسبة 7% لتسجل 213 مليون دولار في مقابل 213 مليون دولار خلال 2019.

وأظهر التقرير أنه تم خلال 2020 التصدير الى 110 دولة منهم 10 دول لم يتم التصدير لها خلال 2020 تضمنت ( بوركينا فاسو، سويسرا، فنلندا، مولدوفا، رواندا، مدغشقر، دومينيكا، الكونغو برازفيل، بروندي، النرويج”.





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واستحوذت 5 دول ” ليبيا، الصين، السعودية ، الجزائر، كوريا الجنوبية” على 56.5% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 120.377 مليون دولار بحجم كميات يصل لنحو 1.448 مليون طن وبنسبة 68% من الكمية.

واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال 2020 حيث تم تصدير 240.337 ألف طن بقيمة بلغت 37.524 مليون دولار في مقابل 42.017 مليون دولار خلال 2019 بتراجع 11%.

وتراجعت الصين لتحتل المركز الثاني ضمن أكبر الأسواق المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل هبوط قيمة الصادرات لها بنسبة 41% لتبلغ 29.097 مليون دولار من خلال تصدير 474.022 ألف طن في مقابل 49.737 مليون دولار.

وكانت الصين قد اغلقت معظم المصانع منذ بداية العام الماضي خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر على حركة التجارة من وإلى الصين.

وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بأهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل نموها بنسبة 35% لتبلغ 27.415 مليون دولار من خلال تصدير 309.138 ألف طن في مقابل 20.368 مليون دولار.



وهبطت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الكويت بنسبة 53% لتبلغ 5.986 مليون دولار في مقابل 12.76 مليون دولار، ولبريطانيا بنسبة 7% لتسجل 7.535 مليون دولار مقابل 8.143 مليون دولار، وللمغرب بنسبة 14% لتسجل 8.136 مليون دولار مقابل 9.513 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية بنسبة 35% لتبلغ 12.973 مليون دولار من خلال تصدير 333.489 ألف طن في مقابل 9.605 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 1281% لتبلغ 6.761 مليون دولار مقابل 490 ألف دولار.



وزادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى الجزائر خلال 2020 بنسبة 42% لتبلغ 13.368 مليون دولار من خلال تصدير 90.691 الف طن، في مقابل 9.432 مليون دولار، والإمارات بنسبة 29.5% لتسجل 8.979 مليون دولار مقابل 6.961 مليون دولار.



