خبير اقتصادى: برنامج حياة كريمة تحول من مبادرة لبرنامج قومى.. فيديو

قال الباحث الاقتصادى، فرج عبد الله، إن برنامج حياة كريمة تحول من مبادرة لبرنامج قومى يؤكد أن الدولة تحولت من الاصلاح الاقتصادى على المستوى الكلى إلى الاهتمام بالتنمية المحلية الشاملة، ويعد من نواتج نجاح مشروع الاصلاح الاقتصادى.





وأضاف الباحث الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الريف المصرى سيشهد تحول جذرى كلى خلال سنوات بسيطة بمعنى أنه سيتم توصيل كافة المرافق العامة وتطوير البنية التحتية ، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة ستتكاتف لتلبية حاجة المواطنين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى.





وتابع أن برنامج التطوير الشامل سيشهد تنوع كبير فى شتى القرى الريفية حيث أنه سيتم البدء فى 81 مركز ب6 محافظات وهم الاكثر احتياجًا، موضحًا أن التنمية تعتمد على تحقيق التوازن والبساطة فى القرى الريفية.





وأكد أن تطوير قرى الريف المصرى سيزيد من انتاج تلك القرى بشكل أكبر، وتعيد احياء العديد من الصناعات الحرفية التى تميز كل قرية وكل محافظة.



