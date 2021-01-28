مصر تصدر أسمنت بـ 175 مليون دولار مسجلة نموا 13% خلال 2020

حقق قطاع الأسمنت المصري نموا في قيمة صادراته بنسبة 13% برغم ما شهده على مدار العام الماضي من انخفاض نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.





وبلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت نحو 175 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار خلال 2019.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل "صدى البلد" نسخة منه، أن مصر صدرت أسمنت لحوالي 73 دولة منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال 2019 وتتمثل في "مالطة، بورتوريكو، بهاما، التشيك، البوسنة والهرسك، بنين، اريوبا، جيبوتي، أستراليا، جواتيمالا، سنغافورة، الأرجنتين، بوركينا فاسو، الإمارات، انتجوا، هولندا، الدومنكان، إسرائيل، النيجر".





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وسيطرت 5 دول "كينيا، ليبيا، السودان، أمريكا، السعودية" على 69.37% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال 2020 بقيمة 121.403 مليون دولار في مقابل 112.613 مليون دولار بنمو 7.8%.





وتستحوذ كينيا على 26.6% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 46.537 مليون دولار في مقابل 9.656 مليون دولار بنمو 382%.





واحتلت ليبيا المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري خلال العام الماضي بما قيمته 35.972 مليون دولار مقارنة بنحو 73.827 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 51%.





ونمت صادرات مصر من الأسمنت للسودان بنسبة 343% لتسجل 16.699 مليون دولار مقابل 3.768 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 6% لتبلغ 13.507 مليون دولار في مقابل 12.772 مليون دولار، ولبريطانيا لتسجل 3.293 مليون دولار مقابل 42 ألف دولار.





وارتفعت صادرات الأسمنت المصري إلى أوغندا خلال العام الماضي لنحو 6.906 مليون دولار مقارنة بنحو 5.494 مليون دولار بنمو بلغ 26%، ولفلسطين بنسبة 23% لتبلغ 5.021 مليون دولار في مقابل 4.077 مليون دولار، ولليمن بنسبة 6% لتسجل 6.262 مليون دولار، مقابل 5.933 مليون دولار خلال 2019.





وهبطت صادرات الأسمنت المصري إلى السعودية بنسبة 31% خلال 2020 لتبلغ 8.687 مليون دولار في مقابل 12.590 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بينما استقرت نسبيا للبنان لتحقق 4.943 مليون دولار في مقابل 4.923 مليون دولار.