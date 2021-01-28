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اقتصاد

صادرات مصر من الحديد تنمو 5% لتحقق 726 مليون دولار خلال 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء ان قطاع الحديد الصب والصلب المصري حقق نموا ايجابيا في قيمة صادراته بنهاية 2020، ليسجل 726 مليون دولار في مقابل 691 مليون دولار خلال 2019 بزيادة 5% ، وذلك على الرغم من ان القطاع قد عانى من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمة صادراته  في أول 9 أشهر من  العام الماضي بنسبة 18% لتبلغ  438 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

 وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل " صدى البلد " على نسخة منه، أنه  تم تصدير الحديد إلى 84 دولة منهم 14 دولة خلال 2020 لم يتم التصدير لها خلال 2019 وهي ( مالطة،سيشل، كوريا الجنوبية، الكونغو زائير، هنج كنج، الكويت، توجو، السلفادور، مالي، موزامبيق، انجولا وكاببندا، زيمبابوي-روديسيا الجنوبية، روسيا الاتحادية، بنين”.

وتستحوذ  5 دول ” السعودية،  ايطاليا،إسبانيا، كينيا،  السودان” على 66.4% من اجمالي صادرات الحديد والصلب خلال العام الماضي بقيمة 481.835 مليون دولار في مقابل 366.347 مليون دولار بنمو 31.5%.


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وتسيطر المملكة العربية السعودية على 28.3% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 205.627 مليون دولار في مقابل 202.731 مليون دولار بنمو 1%.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 124.055 مليون دولار مقابل 37.271 مليون دولار بنمو 233%.

وارتفعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى إسبانيا بنسبة 28% خلال 2020 لتسجل 65.044 مليون دولار في مقابل 50.989 مليون دولار.

وحلت كينيا في المرتبة الرابعة بنمو 111%، لتحقق 52.494 مليون دولار في مقابل 24.905 مليون دولار.

واحتلت السودان المرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 34.615 مليون دولار مقابل 50.451 مليون دولار بتراجع نسبته 42%.

وانخفضت صادرات مصر من الحديد اليمن لنحو 18.911 مليون دولار مقابل 25.029 مليون دولار بتراجع 24%، وإلى تايلاند بنسبة 23% لتبلغ 15.227 مليون دولار مقابل 19.866 مليون دولار، وللأردن بنسبة 7% لتبلغ 27.364 مليون دولار مقابل 29.358 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد لهولندا لنحو 20.907 مليون دولار مقابل 9.876 مليون دولار بنمو 112%، ولسوريا لتبلغ 21.291 مليون دولار في مقابل 19.948 مليون دولار.

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