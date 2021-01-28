آخرهم بسمة وهبة .. مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية تسببت فى أزمة صحية وعاهات مستديمة وأنهت حياتهم .. تعرف على أبرزهم





نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين كانوا ضحايا للأخطاء الطبية.





بسمة وهبة :

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.





وتقول في الفيديو: "انها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها و أثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهوره اخبرتها ان السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية".

وتتابع قائلة: "أن بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي و ادوية لم تشعر باى تحسن و عادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة و قامت بالكشف مره اخرى عليها واكتشفت أانها قامت بعمليات بوتكس و فيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن".

أعربت بعدم رغبتها فى الإفصاح بالأطباء المذنبين و المركز التجميلي و وجهت رسالة لهم بان يكونوا حريصين أثناء عملهم لأن مناطق الوجه حساسة و أي غلطة تؤدى إلى كوارث".





فيفى عبده:

كشفت الفنانة فيفى عبده تطورات حالتها الصحية، من خلال مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، تطمئن من خلاله جمهورها على صحتها.

وقالت فيفى عبده، فى الـ"لايف": كنت أعانى من أزمة فى الأعصاب بسبب خطأ طبى، حيث تم وضع حقنة لى بطريق الخطأ؛ وتسببت فى دخولى بأزمة صحية شديدة ".

وأضافت فيفى : "أنا حاليا بصحة جيدة، واستعدت كثيرا من صحتي، وأتمنى أن أعود إلى كامل صحتي وسأخرج إلى جمهورى الحبيب من خلال مقطع فيديو راقص جديد لي".





سعاد نصر :

وكان أيضا هناك عدد من الفنانين الذين تعرضوا إلى خطا طبى تسبب فى إنهاء حياتهم ولعل من أبرزهم الفنان سعاد نصر والتى دخلت في غيبوبة عام 2006 استمرت عاما كاملا، بسبب جرعة مخدر خاطئة، تمهيدًا لإجراء عملية شفط للدهون، وتوفيت على إثرها في الخامس من يناير عام 2007 عن عمر يناهز 54 عامًا.





ورفض مستشفى "عين الشمس التخصصي" التي تم إجراء العملية فيه إصدار أي تقارير طبية عن حالة الفنانة الراحلة، وتمت مقاضاة طبيب التخدير، وحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مراعاة لكون الحادث هو الأول من نوعها في سجله المهنى، ومكانته العلمية وعدم اختلاطه بالمجرمين، وأشارت المحكمة إلى أنه يكفيه ما لاقاه طوال فترة المحاكمة.





عبير الشرقاوى :

الأخطاء الطبية كذلك تركت عند بعض الفنانات عاهات مستديمة ومنها الفنانة "عبير الشرقاوي" حيث تسبب خضوعها لعملية التجميل فى إصابتها بالعصب الزندي عند مستوى المرفق الأيسر، مما أدى إلى وجود تغييرات ضمورية تشمل الكلى الصغرى، وأنسجة كف اليد اليسرى، وإعاقة في نهاية حركة ثني أصبع الخنصر باليد اليسرى عند مستوى المفصل ألسلامي المشطي.

كما أكد تقرير الطب الشرعي، أن العملية التي تمت لم تراع فيها القواعد الفنية، ونتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 10%، وتم الحكم على الطبيب المعالج بالسجن لمدة عام وغلق المنشأة الطبية الخاصة به.

أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها عن تعرضها إلى الإصابة بشلل عضلى بسبب خطا طبى وهو الأمر الذى تكرر فى الفترة الأخيرة مع عدد من المبدعين وكان سببا أيضا فى إنهاء حياتهم فى بعض الحالات.