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فن

مايوه على مركب صغيرة.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

الخميس 28/يناير/2021 - 09:41 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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ندى فكري
شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إيمان العاصي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مايو باللون  الأسود، وظهرت على مركب صغيرة، مما لفت انتباه متابعيها.


يُذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهونة بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.


وقالت إنها تختار الأعمال التي تقدمها بناءً على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.


وأضافت أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

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