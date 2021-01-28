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العربية للتصنيع: سعر اقتصادي لسيارات الغاز الطبيعي.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تستهدف العمل بـ"الطاقة النظيفة" بدلا من البنزين والسولار، وتم عقد اتفاقيات بشأن توطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.


وأضاف اللواء محمد أنيس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيارات التى ستعمل بالغاز الطبيعى سيكون سعرها اقتصاديا وتنافسيا، مشيرًا إلى أن العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية. 


وأكد أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية  للاعتماد علي مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.
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