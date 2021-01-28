الفنان الكوميدى عمرو يسري يشارك بمعرض ديارنا في الأقصر... شاهد

شهد معرض "ديارنا" للمنتجات اليدوية المقام بساحة سيدى ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، تواجد الفنان الكوميدى "عمرو يسري" بالمعرض .

وقال الفنان فى تصريحات خاصة "لصدى البلد" انه سعيد بتواجده بمدينة الأقصر السياحية وبالمعرض المقام بها وتواجد العديد من الحرف اليدوية المشاركة به.

وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين فى المعرض والمواطنين وسط فرحة وسعادة من الجميع.

الجدير بالذكر بان الفنان الكوميدى " عمرو يسري" متواجد بمدينة الأقصر فى رحلة ترفيهية.

وبدأ الفنان عمرو يسري حياته الفنية عام 1991 بفيلم "رجل في ورطة" ومن ابرز الأفلام التى شارك فيها "الجاسوسة حكمت فهمي وهارب إلى السجن و اغتيال والتحويلة و دانتيلا و صاحب صاحبه وحليم" ومن

الأعمال الدرامية "يوميات ونيس و أماكن في القلب و ظل المحارب و عايزة أتجوز" .