القصة الكاملة لمحاولات تفريغ وتعطيل مدارس التعليم المجتمعي.. وتصدي الوزارة لها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها رصدت مؤخرا خلال متابعتها لأوضاع مدارس التعليم المجتمعي في مصر، وقائع تسوية حالات العديد من المعلمات ونقلهم من المدارس لدواوين الإدارات والمديريات والتعليم العام.









ووصفت وزارة التربية والتعليم هذا الوضع في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، بأنه يعتبر هدرا للقوة البشرية المدربة على هذه النوعية من التعليم.









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كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنها رصدت بالفعل عمليات تفريغ التعليم المجتمعي من التوجيه، بعد أن تم سحب الموجهين إلى التوجيه العام، ما أثر سلبا على هذه النوعية من المدارس.









وفي هذا الصدد، أصدرت الإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية بوزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، توصي بعدم نقل معلمات التعليم المجتمعي من المدارس حال التسوية من المدرسة لأي سبب آخر، لعدم تفريغ المدارس المجتمعية من المعلمات.









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كما شددت الإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية، على ضرورة العمل على عودة من تم نقلهم إلى أماكنهم بنفس المدارس مرة أخرى.









ونبهت الإدارة أيضا، على عدم تفريغ التعليم المجتمعي من موجهيه حتى تتم الفائدة الموجودة من هذه المدارس.











جدير بالذكر أن مدارس التعليم المجتمعي هي مدارس ذات ‏طبيعة خاصة تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري، فهي توفر الخدمات التعليمية في ‏المناطق النائية المحرومة من الخدمات التعليمية.









‏وتهدف تلك المدارس هو القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم، وهي تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير، ويبلغ عدد هذه المدارس في مصر حاليا 5500 مدرسة تعليم مجتمعي على مستوى الجمهورية.









وتقبل هذه المدارس الطلاب من سن ٩ سنوات إلى سن ١٤ عاما من المتسربين من التعليم العام المفصولين، كما يتم قبول التلاميذ من سن ٦ سنوات في المدارس التي تبعد ٢ كيلو متر عن المدرسة العامة، وفي غير ذلك لا يقبل، وتقوم المنظومة التعليمية للتعليم المجتمعى على تأهيل وتدريب المدرسين، وتوفير الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب طوال العام الدراسى.







