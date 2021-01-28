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وزيرة الصحة فور وصول 3 طائرات مساعدات طبية إلى لبنان: مستمرون في دعم الأشقاء لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن وجودها فى لبنان كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى ترسل رسالة من الشعب المصرى لجميع اشقائنا فى لبنان وتضامنا معه فى هذه الفترة، لافتة إلى انه اليوم وصلت منذ قليل 3 طائرات مسلتزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا إلى لبنان مهداة من جمهورية مصر العربية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد فى لبنان، أن الجسر الجوى بدأ مع أحداث مرفأ بيروت وامتد على مدى الأشهر الماضية وكان محمل بالمعونات وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياجات وسنستمر فى دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابعت أن الطائرات التى وصلت إلى لبنان منذ قليل، طائرات حربية من القوات المسلحة بالتنسيق الدائم سيتم زيارة المسشتفى الميدانى فى بيروت، والتى قدمت الخدمات لأكثر من 100 ألف مواطن.

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