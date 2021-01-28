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أجهزة أشعة ورعاية مركزة.. وزيرة الصحة في لبنان لتسليم 3 طائرات مساعدات طبية

الخميس 28/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أكدت  وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وصول 3 طائرات تحمل مساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان في مواجهة جائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم توفير أجهزة الرعاية المركزة ومستلزماتها وأجهزة الأشعة من جامعة الدول العربية، ووصلت على متن طائرة صباح اليوم إلى لبنان.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان: "أنا موجودة اليوم في لبنان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكى نرسل رسالة للعالم كله أهمية التضامن مع الشعب اللبناني في تلك الفترة العصيبة خاصة مع مواجهاتها لأزمة فيروس كورونا". 

وتابعت أن الشعب اللبناني لديه قدرة على التحمل وتخطي الأزمات، وسنستمر في دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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