أجهزة أشعة ورعاية مركزة.. وزيرة الصحة في لبنان لتسليم 3 طائرات مساعدات طبية

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وصول 3 طائرات تحمل مساعدات في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان في مواجهة جائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم توفير أجهزة الرعاية المركزة ومستلزماتها وأجهزة الأشعة من جامعة الدول العربية، ووصلت على متن طائرة صباح اليوم إلى لبنان.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان: "أنا موجودة اليوم في لبنان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكى نرسل رسالة للعالم كله أهمية التضامن مع الشعب اللبناني في تلك الفترة العصيبة خاصة مع مواجهاتها لأزمة فيروس كورونا".



