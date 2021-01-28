لهذه الأسباب تصابين بقشرة الرأس .. إليك أسرع حيل للتخلص منها





ووفقًا لموقع medlife تعد أسباب قشرة الرأس هي ترك بعض البقايا على فروة رأسك والتي يمكن أن تكون بيئة مثالية لتكاثر القشرة، بسبب هذه الفطريات الشائعة التي نمتلكها جميعًا على بشرتنا.

على الجانب الأخر يمكن أن يحسن تمشيط شعرك الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة . عن طريق الفرشاة ، يمكنك أيضًا التخلص من الأوساخ من فروة رأسك.





يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل، وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.



قشر البرتقال







قشر البرتقال يعمل بشكل جيد كعلاج جيد جدًا لعلاج قشرة الرأس في المنزل فقط خذي قشر البرتقال ثم اعصر بعض عصير الليمون عليه.



وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة ثم ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة.







الخل









ستحتاجين أولًا إلى كوبين من الخل وكوب من الماء كمكون رئيسي وبعد ذلك ، سوف تضطري إلى غلي كوبين الخل وتركه جانبًا ليبرد.

ثم اخلطي 1/8 أكواب من الماء مع الخل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك استخدام هذا لتنظيف فروة رأسك ويمكنك شطفها بالشامبو.





المصدر.. medlife.com

علاجات سريعه لقشرة الرأس يساعد هذا أيضًا في علاج العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد مثل حب الشباب والحكة في فروة الرأس.ستحتاجين أولًا إلى كوبين من الخل وكوب من الماء كمكون رئيسي وبعد ذلك ، سوف تضطري إلى غلي كوبين الخل وتركه جانبًا ليبرد.ثم اخلطي 1/8 أكواب من الماء مع الخل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك استخدام هذا لتنظيف فروة رأسك ويمكنك شطفها بالشامبو.