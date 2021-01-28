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مرأة

لهذه الأسباب تصابين بقشرة الرأس .. إليك أسرع حيل للتخلص منها

الخميس 28/يناير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

هل تعانين من قشرة الرأس وتشكل لك الكثير من الإحراج؟ يمكنك التخلص من قشرة الرأس والتي تحدث بسبب فرط نمو فطر يسمى الملاسيزية، والذي يسبب أيضًا مشاكل حب الشباب، إليكِ وفقا لموقع "برايت" أسباب قشرة الرأس وعلاجات سريعة لها: 


ووفقًا لموقع medlife تعد أسباب  قشرة الرأس هي ترك بعض البقايا على فروة رأسك والتي يمكن أن تكون بيئة مثالية لتكاثر القشرة، بسبب هذه الفطريات الشائعة التي نمتلكها جميعًا على بشرتنا.

على الجانب الأخر يمكن أن يحسن تمشيط شعرك الدورة الدموية ويزيل خلايا الجلد الميتة . عن طريق الفرشاة ، يمكنك أيضًا التخلص من الأوساخ من فروة رأسك.

ويمكن للعلاجات المنزلية أن تفيد في علاج قشرة الرأس ، بشرط ألا تكون الحالة شديدة، إليك علاج القشرة الشعر: 

بذور الحلبة

 يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل، وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.

قشر البرتقال

 قشر البرتقال يعمل بشكل جيد كعلاج جيد جدًا لعلاج قشرة الرأس في المنزل فقط خذي قشر البرتقال ثم اعصر بعض عصير الليمون عليه. 
وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة ثم ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة. 

الخل

يساعد هذا أيضًا في علاج العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد مثل حب الشباب والحكة في فروة الرأس.
ستحتاجين أولًا إلى كوبين من الخل وكوب من الماء كمكون رئيسي وبعد ذلك ، سوف تضطري إلى غلي كوبين الخل وتركه جانبًا ليبرد.
ثم اخلطي 1/8 أكواب من الماء مع الخل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك استخدام هذا لتنظيف فروة رأسك ويمكنك شطفها بالشامبو.


المصدر..
medlife.com
علاجات سريعه لقشرة الرأس
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