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أخبار العالم

الأمم المتحدة: تشريد 67 ألف نازح بسبب السيول والبرودة الشديدة في سوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 67 ألف نازح سوري شردوا بسبب السيول والبرودة الشديدة في شمال غرب سوريا.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوشا"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ "إن ما لا يقل عن 196 موقعا للنازحين في إدلب وحلب، تعرضت لأضرار بالغة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 14 و20 يناير الجاري".

وأضاف البيان أن الأضرار طالت ما لا يقل عن 67 ألفا و600 شخص بعد تدمير أكثر من 3 آلاف و 760 خيمة، وتم نقل آلاف الأشخاص مؤقتا، ويحتاج الكثير منهم إلى المأوى والغذاء والمواد غير الغذائية على الفور وعلى المدى الطويل.

وحذر البيان أيضا من آليات التدفئة المحلية، مثل حرق المواد غير الآمنة، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق والأبخرة السامة.
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