النحت أقدم الفنون والأكثر تعبيرًا.. بركات حمزة يحكي قصة دخوله المجال

قال النحات بركات حمزة، إنه كان يحترف مهنة الرسم فقط ولم يكن يعمل فى النحت، مشيرا إلى أن والده يعمل نحاتا منذ 25 عاما.









وأضاف "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سبب دخوله مجال النحت هو صديق مقرب له، موضحا أنه لم يكن يريد الالتحاق بتلك المهنة فى البداية، حيث أن الأمر كان صعبا له.









وأوضح أنه فى البداية قرر العمل نحاتا بدون دخل له حتى يحقق ذاته أولا، لافتا إلى أنه وبعد ثلاث سنوات استطاع تحقيق الكثير من الأشياء الجيدة فى هذا المجال، كما أنه التحق فى مدرسة فرنسية متخصصة فى مجال النحت الإسلامى والهندسي ونجح بها.









وأكد أنه تخرج في المدرسة الفرنسية وكان أول مصري وأصغر معلم بها، مشيرا إلى أن النحت الفرعونى صعب ويحتاج إلى جهد كبير من أجل إنجازه، حيث إن مدة صنعه قد تستغرق عاما.









ولفت إلى أنه قام بعمل نافورة موجودة الآن بمعبد الكرنك، والتى استغرقت منه شهرا لصنعها ومعه فريق عمل، بالإضافة إلى صنعه لحجر رملى وصنع تمثال حورس، حيث إنه لا يستطيع النحت إلا بوجود صورة عن التمثال.