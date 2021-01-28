موت وخراب ديار.. مشكلة نقل جثامين المغتربين تثير الجدل.. مطالبة بنقلهم دون استثناء حال وفاتهم.. وعمل صندوق لدعمهم بالخارج يحل الأزمة

عمرو هندي: يطالب بإصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية بنقل جثامين المصريين دون استثناء

نائبة: مشاركة الدولة في نقل جثامين أبنائها المغتربين لبلادهم أمر ضروري

نائب يقترح تحمل الدول العربية تكاليف نقل جثامين المتوفين بها لموطنهم









كثير من الحزن والمعاناة تتعرض لهما عند تلقيك خبر موت إنسان قريب منك أو صديق قديم لك، يدوم الحزن ويلازمك فترة كبيرة من الزمن، ولكن لا اعتراض على ذلك فهذه سنة الحياة، وهذا الموقف نتعرض له جميعا بلا استثناء، ولكن لا يوجد ما هو أقسى من سماع خبر وفاة شخص مغترب بعيد عن وطنه ولا تستطيع أسرته تحمل تكاليف نقل جثمانه فيدفن بالخارج بعيدا عن أهله، ولا تتسنى فرصة لأهله وأصدقائه أن يودعوه الوداع الأخير، فاجعة تكاد تشتت العقل وتجعل المصيبة مصيبتين، ويخيم الحزن على أهل هذا المتوفى طوال حياتهم بسبب عجزهم وفقرهم وقلة حيلتهم التي حرمتهم من رؤية فقيدهم.









التفت نواب البرلمان لهذه الأزمة محاولين وضع حلول لها، فمنهم من شدد على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، ومنهم من أشاد بفكرة عمل صندوق يوفر الدعم للمغتربين بخصوص هذه الأزمة، بهدف حل هذه الإشكالية التي ذاق مرارتها الكثير.









بداية، شدد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء في حال وفاتهم بالخارج، قائلا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".









وقال "هندي"، أثناء تعليقه على بيان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم: "المصريون في الخارج كنز حقيقي ويمدون اقتصاد البلاد بنحو 27.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 9% من الدخل القومي"، مضيفا: "المصريون بالخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".









وقالت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، إنه من الضروري وضع حل للمغتربين خارج مصر، بشأن نقل جثمان من توافيه المنية في غربته، مشددة على أهمية مشاركة الدولة في تحمل النفقات مع أهالى المتوفى.











وأضافت "النقاش"، في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه غالبا تكون أسر المتوفين بالخارج من الأسر الفقيرة، وبالتالي تكون غير قادرة على تحمل نفقة نقل الجثمان لمصر، فيتم دفنه بالخارج بعيد عن موطنه وذويه، وهو شيء قاسٍ جدا على هذه الفئة فتزيد من معاناتهم.









وأشادت عضو لجنة الشيوخ بفكرة إنشاء صندوق لدعم المصريين بالخارج، موضحة قدرته على معالجة هذه الإشكالية، ويكون تمويله من المصريين بالخارج ومن الدولة أيضا، من أجل نقل المتوفين لبلادهم وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الأهالي في هذا الموقف العصيب.









وقال النائب أحمد البلشي، عضو لجنة الشيوخ، إن أقل شيء يمكن تقديمه للعاملين بالخارج والمغتربين، هو نقل جثامينهم لموطنهم الأصلي بعد الوفاة، ودفنهم في تراب أرضهم، مشيرا إلى إنسانية هذا الموقف والذي لا يتغافل عنه أي شخص.









واقترح البلشي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بإصدار قرار إلزامي، تلتزم به كل الدول العربية، وهو نقل جثمان أي مغترب حال وفاته، إلى موطنه الأصلي وتتحمل تكاليف نقله الدولة التي يعمل بها.











وعن فكرة عمل صندوق يهتم بالمغتربين المصريين، أشاد عضو الشيوخ بهذه الفكرة، لافتا إلى أهمية دعم رجال الأعمال والمستثمرين له، حتى يكون هناك حل يخلص المواطن من المعاناة والشعور بالحسرة والحزن عند الوفاة.