الصحف الإماراتية اليوم: تعديل بروتوكولات السفر من وإلى دبي.. ومصر تسجل 632 إصابة بكورونا.. السودان وإسرائيل يضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام.. وبايدن يبدأ ولايته بتأييد شعبي لم يبلغه ترامب في عهده

قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود

تونس: فتح تحقيق في "الطرد الرئاسي" المشبوه

محكمة ليبية تبطل اتفاقيات «الوفاق» مع أنقرة

المغرب يبدأ حملة التطعيم للوقاية من كورونا اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد اهتمام واشنطن بمزيد من البناء لدفع السلام في الشرق الأوسط

فرنسا: الإغلاق خيار مطروح وسط تفشي سلالات كورونا الجديدة

أمريكا : لاعودة للاتفاق النووي إلا إذا أوفت إيران أولًا بالتزاماتها









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى إعلان مصر تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة.









وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس، الأربعاء، في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع إلى 163761 حالة من بينهم 9115 وفاة، كما أعلنت الوزارة عن تعافي 530 شخصًا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 127963 شخصًا.











محليا، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أقرّت بعض التعديلات على بروتوكولات السفر، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد المقبل، بما يضمن سلامة المسافرين.









واشتملت التعديلات الجديدة على اشتراطات خاصة بالمسافرين القادمين إلى دبي والمغادرين منها، إذ ألزمت المواطنين القادمين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للإمارة، بإجراء الفحص عند القدوم إلى دبي فقط، بغض النظر عن جهة القدوم، أما في ما يخص المقيمين ومواطني دول الخليج والسياح، فسيكون الفحص المسبق قبل القدوم إلى دبي إلزاميًا، بغض النظر عن جهة القدوم، كما سيكون عليهم إجراء فحص آخر في مطارات دبي للقادمين من دول محددة، وفق الوضع الوبائي فيها، وقررت اللجنة تقليص صلاحية مدة فحوصات الـPCR إلى 72 ساعة بدلًا من 96 ساعة.









وأشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان وزارة الصحة تسجيل 3,939 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 289,086 حالة، ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 811 حالة.









وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.











كما ذكرت صحيفة "الخليج" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.









بينما قالت صحيفة "الوطن" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدم 10 ملايين دولار لدعم مركز كارتر في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مبادرة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي السنوي الثاني للأمراض المدارية المهملة الذي يصادف 30 من شهر يناير 2021 و الذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بالحاجة الملحة للقضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة.









ولفتت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على "تويتر" بمناسبة اختتام فعاليات حملة أجمل شتاء في العالم: "اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و2000 تغطية إعلامية و215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة، ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد".









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "البيان" إلى إصدار محكمة استئناف مدينة البيضاء، بشرق ليبيا، أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بانعدام قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.









وقالت المحكمة في بيان، إن هذا الحكم صدر لصالح مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، بخصوص انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية.









وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بفتح السلطات التونسية تحقيقا إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أعلنت السلطات، في حين تحدّثت الرئاسة الجزائرية عن "محاولة لتسميم" سعيّد.









وقالت رئاسة الجمهورية التونسية إنّ رئيس ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طردًا بريديًا يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى تظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن، حيث أقرّ النواب تعديلًا وزاريًا واسعًا يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.









ومنح مجلس النواب الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيرًا، في تعديل شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة. وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرّغم من الجدل الذي أثير حول أسماء عدّة والانتقادات الحادّة التي وجّهها رئيس الجمهورية.









وأوضحت صحيفة "الخليج" أن المغرب سيبدأ حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، الخميس، بعد أن تسلم جرعات من شركتي أسترا زينيكا وسينوفارم.









وقال القصر الملكي في بيان، إن المغرب لديه جرعات كافية لبدء الحملة التي ستكون متاحة لجميع الأشخاص فوق سن السابعة عشرة.









ولفتت صحيفة "الوطن" إلى اعلان وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، أن بلاده والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق دبلوماسي لإقامة العلاقات بينهما، خلال مراسم بالعاصمة الأمريكية واشنطن في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.









وأوضحت صحيفة "البيان" تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.









وأشاد بلينكن بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "إبراهيم" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن نبه الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".









دوليا، أفادت صحيفة "الخليج" بأن استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأربعاء، أظهر أن مستوى شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأولى من ولايته لم يبلغه سلفه دونالد ترامب يومًا طوال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.









وأوضحت صحيفة "الوطن" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شدد، أمس الأربعاء، على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد عشية زيارة إلى اسكتلندا التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها.









ولا تنظر رئيس وزراء اسكتلندا الناشطة الاستقلالية في الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون، بارتياح إلى هذه الزيارة معتبرة أنها غير مناسبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشار وباء «كوفيد-19».









وقالت صحيفة "الاتحاد" إن مسئولا فرنسيا أعلن مساء أمس، الأربعاء، أن الحكومة تؤجل قرارًا بإغلاق البلاد مجددًا وسط تفشي فيروس كورونا، وأنها تدرس خيارات أخرى لإبطاء انتشار سلالات جديدة للفيروس، معتبرًا أن إجراءات حظر التجوال الحالية غير كافية.







