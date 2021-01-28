توافر الأدوية والمستلزمات الطبيه لمواجهة كورونا بمستشفيات سيناء

اكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أن الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للجائحة كورونا متوفرة ولا تعانى أن منشأة صحية من عجز فيها .. خاصة بعد زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمحافظة الشهر الماضى وتوفير كل المطالب والاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي بالمحافظة.





واكد شوشه، على وجود احتياطى من أدوية ومستلزمات كورونا بمديرية الصحة بما يكفى ما لا يقل عن 15 يوما بخلاف الموجود بالمستشفيات ، وأنه لا توجد مشكلة فى الأوكسيجين على مستوى المحافظة بعد وصوله بكميات كافية الى المحافظة وتوفيره بمجرد وصول المعدل الى نسبة 50 %.



كما تم تركيب خزان كبير بمستشفى بئر العبد المركزي سعة 10800لتر، كما تم توفير الاكسجين لمستشفيى الشيخ زويد ونخل عن طريق الاسطوانات، وأنه لا توجد أى مشكلة فى توافر الأوكسيجين على مستوى المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة نظرا لقلة الاستهلاك منه داخل المحافظة لقلة الحالات.







وأوضح اللواء شوشة، أنه تم اختيار 3 أماكن من خلالها توزيع لقاح كورونا على الحالات المستهدفة عن طريق المستشفيات، وأنه تم تجهيز مستشفى العريش العام كمرحلة أولى وتجهيز مستشفى بئر العبد ونخل لتوزيع اللقاح من خلالهما، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز باقي المستشفيات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى باقي الأماكن الأخرى المختارة لتوزيع اللقاح وفقا لاختيارات سابقة.







وقال اللواء شوشه ،انه تم توفير أماكن مناسبة بكل مستشفى بمراكز المحافظة، لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فيها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وعادة لا يلجأ اليها الا عند الشعور بالتعب فعليا للحصول على الرعاية والعلاج الى جانب حالات العزل المنزلى .







وفي نفس السياق .. كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ، لجنة متخصصة للمرور علي المستشفيات العامة والخاصة بمدبنة العريش للتأكيد علي تواجد اجهزة التنفس الصناعي وتوافر الأكسجين الاحتياطي بما يكفي حالات الاصابه بفيروس كورونا ، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضي والعاملين بالمنشات الطبية.





وقد تفقدت اللجنة على مدار الأسبوع جميع المستشفيات في نطاق العاصمة العريش سواء العام أو الخاصة، وذلك لمتابعة مدى توافر إجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء استخدام تانكات الاكسجين بجميع المستشفيات.



حيث قامت اللجنة بالمرور على ٦ منشات طبية بداءرة مزكز ومدينة العريش، وهي :"مستشفي"الشاعر، والصفوة ، ومركز مكة، و منير ماضي، وسيناء التخصصي، وكذلك زيارة لمستشفي العريش العام"،وضمت اللجنة المشاركة كلا من:_



الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات_ بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، ا.سوسن حجاب ، مدير فرع جهاز شئون البيئة ، م. رضوى سامى شاهين ، باحثة شئون بيئة ، المهندس خميس سلامة عطيه مدير السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، المهندس احمد نصار السيد إدارة البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء.





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