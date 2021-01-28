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محافظات

السكرتير العام لسوهاج يسلم 40 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين

الخميس 28/يناير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
سلم اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 40 عقدًا لتقنين الأراضي أملاك الدولة لمواطنين ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور عبد الحليم سيد محمد مدير الأملاك، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين، بديوان عام المحافظة.

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وأوضح السكرتير العام أنه تم اعتماد 2740 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 339 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جار تجهيز 2049 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

الجدير بالذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.
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