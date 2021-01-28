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اقتصاد

ممدوح سالمان قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات

الخميس 28/يناير/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمدة 6 أشهر. 

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الوزارة للاستعانة بكوادر متميزة على رأس الجهات والهيئات التابعة لها للمساهمة في تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية، لافتةً إلى أن القيادة الجديدة على قدرٍ كبير من الكفاءة والخبرة التي ستسهم في تعزيز دور الهيئة بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الاعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.


جدير بالذكر أن الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان قد تقلد عدة مناصب في السلك التجاري حيث تنقل بين سفارات مصر في دول فنلندا وأستراليا وزامبيا والمجر وبولندا والسنغال كما شغل منصب رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في الصين. 

هذا وقد عمل سالمان أيضًا بجهاز التمثيل التجاري بإدارات المكتب الفني وشؤون أوروبا والأمريكتين ونائبًا لمدير إدارات الاتحاد الأوروبي وترويج الاستثمار ومديرًا لإدارات الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا.

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