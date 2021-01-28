مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الصرف في القاهرة الجديدة

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالمدينة، كما تفقدوا خط نقل المياه المعالجة قطر(1500 مم) بطول 17 كم من محطة المعالجة بطريق العين السخنة حتى ربطه بشبكة الري الداخلية بالمدينة.

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وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أهمية هذا المشروع تكمن في الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وضخها مرة أخرى لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة للمسطحات الخضراء والزراعة بالمشروعات السكنية المغلقة، ما يساهم في توفير مياه الشرب، وذلك في ضوء توجيهات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه النقية والاتجاه إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.





وشدد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمدينة، مع تقديم تقرير شامل بشكل دوري عن حالة المحطات سـواء روافع صرف صحى أو معالجة، وكذا تقرير عن التصرفات اليومية للمياه المعالجة.