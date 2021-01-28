عميد اقتصاد القاهرة: إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من فبراير

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيتم الإعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم .





وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعدادها والاعلان عنها وكذلك كيفية إجراؤها ، فالكلية جاهزة لإجرؤها حضوريا أو الكترونيا ، أو من خلال الطريقتين مع تطبيق كافة التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة .





وأوضح أنه سيكون هناك تشديدات على تطبيق هذه الإجراءات بالنسبة للامتحانات التي من المقرر أن تعقد حضوريا في الكلية مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب ومنع التجمعات بينهم ومغادرتهم بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة ، كما أن هناك تأهيل للطلاب على كيفية استخدام المنصات الإلكترونية وتدريب على أشكال الامتحانات .





وقد انتهت الكلية من طرح جميع المقررات الدراسية للطلاب قبل بدء أجازة نصف العام ، ويتم عمل مراجعات على هذه المقررات واستمرار التواصل بين الطلاب وأعضاء هية التدريس من خلال المنصات الإلكترونية في الوقت الحالي.





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .