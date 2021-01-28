ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والد حارس منتخب مصر لليد: اللاعب زعلان جدًا والكل نفسه يسجل تاريخ لمصر

الخميس 28/يناير/2021 - 10:54 ص
كريم هنداوي
كريم هنداوي
Advertisements
ياسمين القصاص

قال مصطفى هنداوي والد كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، إن نجله لا يركز على الاتصالات الهاتفية أثناء البطولات الكبرى، لأن تركيزه يكون منصبًا على المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه اتصل به بعد تأهل الفريق إلى دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد.

 

وأضاف هنداوي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "كانوا مبسوطين وعندهم تفاؤل جامد جدًا وكانوا مترقبين للمباراة، لكن مفيش نصيب وعملوا اللي عليهم".

 

وتابع: "اللاعبون كانوا يشعرون بالدعم، لكنهم كانوا في حاجة إلى دعم أكبر، وعمومًا الجمهور المصري كله كان ملتفًا حول المنتخب الوطني، وكان الجميع يتابع مباريات الفريق".

 

وأكمل والد حارس مرمي المنتخب الوطني يكرة اليد، أنه تحدث إلى نجله بعد مباراة الدنمارك بالأمس التي خسرها المنتخب الوطني بالركلات الترجيحية وودع إلى إثرها البطولة: "كان زعلان جدًا، كانوا نفسهم يسجلوا تاريخ لنفسهم ولمصر، لكن قدر الله وما شاء الله فعل .. المنتخب الدنماركي فريق كبير وقوي، ومش فريق سهلة".

 

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-.13

 

وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة الأداء المميز، في ظل لعب المنافس بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتأهل، إلا أن المنتخب المصري قدم أداءً مذهلًا لتنتهي المباراة بنتيجة 28\28، وفي الوقت الإضافي واصل الفراعنة التألق والصمود، ليتعادلوا في آخر لحظة  .VAR  بعد احتساب رمية جزائية عن طريق الـvar .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدنمارك تتأهل الى المربع الذهبي لمونديال اليد بالفوز على مصر برميات الجزاء

هاني حتحوت لـ لاعبي منتخب كرة اليد: فخورون بكم

مكنوش مصدقين .. عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب كرة اليد

محمد أبو جبل لـ لاعبي منتخب كرة اليد: شرفتونا يا رجالة

ملحمة كروية سيذكرها التاريخ.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ لاعبي منتخب اليد

عمرو السولية لـ لاعبي منتخب كرة اليد: كل التحية والتقدير

ترشيحاتنا

هل الدعاء على الزوج الظالم مستجاب؟.. شاهد رد مستشار المفتي

أحمد صلاح حسني ينعي والد تامر شلتوت بكلمات مؤثرة

نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة

عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد

ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

اتأكد بنفسك.. علامة جديدة في الوجه دليل على الإصابة بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص