والد حارس منتخب مصر لليد: اللاعب زعلان جدًا والكل نفسه يسجل تاريخ لمصر

قال مصطفى هنداوي والد كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، إن نجله لا يركز على الاتصالات الهاتفية أثناء البطولات الكبرى، لأن تركيزه يكون منصبًا على المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه اتصل به بعد تأهل الفريق إلى دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد.

وأضاف هنداوي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "كانوا مبسوطين وعندهم تفاؤل جامد جدًا وكانوا مترقبين للمباراة، لكن مفيش نصيب وعملوا اللي عليهم".

وتابع: "اللاعبون كانوا يشعرون بالدعم، لكنهم كانوا في حاجة إلى دعم أكبر، وعمومًا الجمهور المصري كله كان ملتفًا حول المنتخب الوطني، وكان الجميع يتابع مباريات الفريق".

وأكمل والد حارس مرمي المنتخب الوطني يكرة اليد، أنه تحدث إلى نجله بعد مباراة الدنمارك بالأمس التي خسرها المنتخب الوطني بالركلات الترجيحية وودع إلى إثرها البطولة: "كان زعلان جدًا، كانوا نفسهم يسجلوا تاريخ لنفسهم ولمصر، لكن قدر الله وما شاء الله فعل .. المنتخب الدنماركي فريق كبير وقوي، ومش فريق سهلة".

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-.13

وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة الأداء المميز، في ظل لعب المنافس بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتأهل، إلا أن المنتخب المصري قدم أداءً مذهلًا لتنتهي المباراة بنتيجة 28\28، وفي الوقت الإضافي واصل الفراعنة التألق والصمود، ليتعادلوا في آخر لحظة .VAR بعد احتساب رمية جزائية عن طريق الـvar .