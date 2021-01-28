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أخبار العالم

وزيرة الإعلام اللبنانية: عدوى نشر الأخبار المضلّلة تشبه الفيروسات

الخميس 28/يناير/2021 - 10:56 ص
وزيرة الاعلام
وزيرة الاعلام
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أمينة الدسوقي
قالت وزيرة الإعلام اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إن عدوى نشر الأخبار المضلّلة مثل عدوى الفيروس مؤذية وقد تكون قاتلة.


وأوضحت الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وفقا لما نشرته "ليبانون ديبايت": "من واجبنا الأخلاقي والوطني نشر المعلومات حول لقاح كورونا بشفافية وموضوعية وبلا زيادة ولا نقصان".


وكانت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، طلبت من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وكل من نقابات الصحافة والمحررين والمصورين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع ورابطة خريجي الإعلام ونادي الصحافة ومؤسسات الإعلام العام، تزويد وزارة الإعلام بلائحتين، الأولى تتضمن أسماء المنتسبين لديها والثانية لمن يرغب منهم بالحصول على لقاح كورونا، على أن تكون كل جهة مسئولة عن المنتسبين لديها فقط، وذلك في مدة أقصاها 29 يناير الحالي.ط


ولفتت الوزيرة إلى أن "هذا الإجراء هو لإحصاء الأعداد والتسريع على ضوء ذلك بتأمين لقاح كورونا للعاملين في القطاع الإعلامي، موضحة أن هذا الإجراء لا يغني عن تسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح على المنصة الموحدة التابعة لوزارة الصحة، إذ تبقى المنصة المرجع الوحيد للحصول على اللقاح".

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