ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفواكه.. شاهد.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم من أحدث جلسة تصوير

الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هيدي بإطلالة جذابة محاطة بالفواكه المختلفة، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.


وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنانة مي عمر ويشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
بالفواكه.. شاهد.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم من أحدث جلسة تصوير
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص