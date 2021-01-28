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رياضة

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

الخميس 28/يناير/2021 - 11:03 ص
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى

طالب الإعلامى أحمد شوبير بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بتقليل المحاضرات الطويلة التى يعقدها باستمرار داخل الفريق.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "لو ليا فرصة أدى موسيمانى نصيحة هقوله قلل المحاضرات شوية، بتعمل محاضرات طويلة أوى".



وأضاف : "موسيمانى بدأ يعمل شىء جميل إنه بيكلم بعض اللاعيبة على انفراد زى والتر بواليا وبيكهام وهو ما قد يعود بالإيجاب على اللاعبين".



وعلى الجانب الأخر ، حصل النادي الأهلي رسميا على خدمات محمد ناصر، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن محمد ناصر من مواليد عام 1999.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.

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