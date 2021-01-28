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لاعب منتخب اليد الأسبق: رغم الهزيمة لكننا أحرجنا الدنمارك.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 11:28 ص
يحي يوسف
يحي يوسف
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ياسمين القصاص

قال يحيى يوسف، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأسبق، إن المنتخب الوطني قدم أداءً رائعا للغاية ضد منتخب الدنمارك، بطل العالم، في النسخة السابقة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد، بالرغم من الخسارة وتوديع البطولة بالركلات الترجيحية. 


وأضاف يحيى، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى الفضائية المصرية، أن المنتخب الدنماركي قوي جدًا ويمتلك عناصر تلعب في صفوف أقوى أندية العالم، كما أنه يمتلك كل الحلول التي تؤهله للفوز بالمباريات.

 

وأكد أن المنتخب المصري أحرج نظيره الدنماركي واستطاع أن يكون ندًا قويًا له: "المنتخب الدنماركي استغل الهجوم الخاطف في الشوط الأول، لكن الأمر تغير في الشوط الثاني واستطاع المنتخب أن يعوض الفارق في بداية الشوط الثاني، والحد من خطورة الهجوم الخاطف لبطل العالم".

 

وتابع: "كل منتخب دلوقتي بيتفرج على المنتخبات المنافسة وبيبقى عارف كل لاعب وتحركات وأداء لكل أفراد المنتخب، والمنتخب الدنماركي حاول اللعب بسرعة لإجبار المنتخب على تغيير اللاعبين أو استغلال عدم انتظام الدفاع في أول 4 ثوانٍ من الهجمة، وإذا وجد المساحة اللازمة فإنه ينهي الهجمة أو يجبر الفريق على عدم الدفع بإبراهيم المصري لتقليل قوة الدفاع".

 

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في جميع المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13.


وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة الأداء المميز، في ظل لعب المنافس بكل قوته من أجل تحقيق الفوز والتأهل، إلا أن المنتخب المصري قدم أداءً مذهلًا لتنتهي المباراة بنتيجة 28\28، وفي الوقت الإضافي واصل الفراعنة التألق والصمود، ليتعادلوا في آخر لحظة بعد احتساب رمية جزائية عن طريق الـVAR.

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