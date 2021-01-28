ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعيين 2078 شابًا بالمنوفية.. منهم 17 من ذوي القدرات واستخراج 2250 شهادة مستوى مهارة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2078 شابًا، من بينهم 17 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654  شابا باحثًا عن العمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و500 جنيه لـ 15 عاملًا، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 7500 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس  مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  128 محضرًا  للمنشآت المخالفة .

وأوضح وكيل المديرية، أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن 23 ندوة في مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة، والادمان، والحوار المجتمعي ، والمرأة، والطفل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في تقرير سعفان من المنوفية: تعيين 1955 شابًا.. منهم 30 من ذوي القدرات.. واستخراج 1500 شهادة قياس مستوى مهارة وترخيص مزاولة الحرفة

القوى العاملة: تعيين 5766 شابًا بالقاهرة بينهم 57 من ذوي القدرات

القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بينهم 20 من ذوى القدرات و200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالغربية

القوى العاملة: تعيين 509 شباب و64 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

القوى العاملة: تعيين 1628 شابًا منهم 31 من ذوى القدرات بالغربية

القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد عبد الله غيث.. قصة اتهامه بالشيوعية وعلاقته بـ معمر القذافى والتنبؤ بوفاته

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

كلاكيت تاني مرة.. مصر تحصد المركز السابع خلال تنظيمها لمونديال اليد

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص