اليوم.. خبراء الأمن والطيران الروس يبدأون أعمال التفتيش بمطار الغردقة

يبدأ عدد من خبراء الأمن والطيران الروس، صباح الخميس، أعمال التفتيش علي الإجراءات الأمنية المتخذة بمطار الغردقة وآخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تستمر أعمالها حتي ٣ فبراير المقبل.





كان مطار القاهرة الدولي استقبل، مساء الأربعاء، وفد روسي يضم خبراء الأمن والطيران وذلك لتفقد الإجراءات الأمنية بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، ومن المقرر تقسيم اعضاء الوفد إلى ثلاث مجموعات للتفتيش علي المطارات الثلاث حيث يستقبل مطار الغردقة ٨ من خبراء الأمن والطيران وتستمر الزيارة حتي ٣ فبراير المقبل.





فيما أعلنت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي انهم مستعدون لاستقبال الوفد الروسي لمتابعة الإجراءات الأمنية بالمطار وأنه سيتم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات للجنة التفتيش الروسية لإنجاز مهامها طبقا لتعليمات رئيس الشركة القابضة للمطارات وتعليمات وزير الطيران المدني بتسهيل مهمة اللجنة التي تستمر لمدة ٥ أيام.





وفي نهاية الجولة يقوم الوفد بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي بالزيارة الي سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية.





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