للتأكد من هوية قاطني الوحدات.. لجنة الضبطية القضائية تُنفذ حملة مكبرة بالإسكان الاجتماعى بـ 6 أكتوبر

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قامت بشن حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.







وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة قامت بالمرور وفحص نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.







وأكد المهندس عادل النجار، استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.