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محافظات

محافظ شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار على شمال سيناء.

وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس - أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وبدوره، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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