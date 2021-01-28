ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتصالات شباب الأعمال: الشمول المالي بالقطاع أداة جيدة لتنمية الإقتصاد.. و3 سنوات سنتقدم بالمراكز عالميًا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك إصرارا لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي في تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلي أن الشمول المالى ليس هدفا فى حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصرى بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمى الذي يحتاج وقت لتنفيذه ويتطلب سرعة نشر الثقافة المالية.


وشدد مخلوف، علي أن الثقافة المالية حجر زاوية فى تحقيق التحول الرقمى، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات”، فيما قدرت نسبة التعامل المالى الإلكترونى من أجمالي التعاملات المالية العامة بـ 5% فقط مقابل 95% تعاملات نقدية وهى نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمى والشمول المالى، مشددًا علي أن التحول الرقمى موضوع يشغل  العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه فى جميع المناسبات، مؤكدًا علي أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمى، إذ يدخل فى كافة مناحى الحياة.


وأشار، إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية ستستفيد من دعم وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي من بنوك وصناعة واتصالات واستثمار وتجارة وغيرها، مشيرًا إلي أن رؤية التنمية فى الشمول المالى والتحول الرقمى واضحة، منذ العام الماضى، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الحكومة، والبنك المركزى، وغيرها من القطاعات لكن نحتاج لبذل مزيدًا من الجهود التعاونية لزيادة وتيرة العمل فى هذا الشأن، متوقعًا " خلال 3 سنوات ستتقدم مصر في عملية الشمول المالي وستكون أفضل من دول كثيرة فى هذا الشأن، مشيرًا إن 3% فقط من السكان لديهم كروت ائتمان، وهي  نسبة متدنية جدًا فى الوقت الحالى بالنسبة للسوق المصرى.


ونوه مخلوف، عن وجوب التفكير فى الشمول المالى كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد فى عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم فى تسريع الدورة الاقتصادية، منوهًا أن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية خاصة وأن المتعاملين عليها فى مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد، وبدوره يمثل القلب النابض للحضارة.

وأشار مخلوف، أن التحول الرقمى نقطة مصيرية فى الفترة الحالية لتعويض عشرات السنوات من التأخير التى أصابت مصر والدول العربية أيضًا، ودعم الخدمات المالية لتحسين أداء الشركات وتوفير فرص أعلى للتنمية، مشددًا علي ضرورة وجود التشريعات والتمويل والتسهيلات التى يحصل عليها قطاع الرقمنة يسرع من وتيرة الفرص أمام توسع التحول الرقمى بالنسبة لمصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في معرض ومؤتمر "2020 Cairo ICT"

انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020

خلال افتتاح مؤتمر"بافيكس": توسع مفهوم الشمول الرقمي لتوفير الخدمات المالية

تكليفات القيادة السياسية.. إجراءات المجموعة الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بتكليفات رئاسية.. و«رواد النيل» و«كن سفيرا» أبرز نتائج الإصلاح

البنك العربي يشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

د.علاء علي يكتب: الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.. والثماني دعائم

ترشيحاتنا

هل يحق للمطلقة أن ترث في مال مطلقها بعد وفاته.. الافتاء ترد

قرار عاجل من رئيس الإسماعيلى لإنقاذ الدراويش

الحزب الجمهوري يوجه صدمة إلى ترامب بسبب انتخابات 2024

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

وصل إلى 50 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الثوم وموعد انخفاضها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور