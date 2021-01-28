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أخبار البلد

افتراضيا.. معرض باكستاني دولي للمنسوجات الاثنين المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 11:24 ص
الزي التقليدي النسائي
الزي التقليدي النسائي الباكستاني ذو السمعة العالمية
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محمد وديع
تستعد هيئة تنمية التجارة الباكستانية لاستضافة أول معرض افتراضي للمنسوجات ، من المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021. وعلى الرغم من قيود Covid-19، سيعمل معرض المنسوجات الافتراضي على مدار 24 ساعة في اليوم، مما يوفر الراحة للمشترين والزوار الدوليين للحضور حسب التوقيت الزمني الخاص بهم من منازلهم ومكاتبهم الآمنة. 

وقال بيان للسفارة الباكستانية بالقاهرة إن القطاعات التي يتم التركيز عليها في معرض المنسوجات الافتراضي الأول، ستشمل المنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة والأزياء الراقية والأقمشة ومعدات الحماية الشخصية. ويهدف المعرض إلى أن يبرز جودة منتجات المنسوجات الباكستانية المتنوعة للمشترين الدوليين.

كما سيضم معرض المنسوجات أكشاكًا افتراضية حيث يمكن عقد اجتماعات العمل عبر الفيديو أو الصوت، وسيتم تبادل البطاقات الرقمية بين الزوار والعارضين. حيث يمكن ترك رسائل أو التواصل مباشرة مع فريق العارضين، وعرض منتجاتهم بالتفصيل الكامل من خلال الفيديوهات والصور. 

وسيتضمن الحدث أيضًا ندوات إعلامية عبر الإنترنت حول قطاع المنسوجات ومعرض لعروض الموضة  يعرض الاتجاهات البارزة في السوق. التسجيلات مجانية وهي مفتوحة حاليًا للشركات والمشترين المهتمين للتفاعل مع بعض أفضل منتجي وموردي المنسوجات في العالم. يمكن الانضمام إلى المعرض على /من خلال اللينك http://tempuri.org/tempuri.html
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