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منوعات

"بدر الذئب" و "الحشد النجمي".. ظاهرتان فلكيتان في السماء مساء اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:44 ص
بدر
بدر
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أ ش أ
تشهد السماء، مساء اليوم الخميس، ظاهرتين فلكيتين، الأولى هي ظهور (بدر الذئب) وهو أول قمر مكتمل في عام 2021 ، والثانية اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى اكتمال بدر القمر بعد غروب الشمس مساء اليوم، ويبلغ ذروته في الإضاءة في حوالي الساعة التاسعة و16 دقيقة مساء حيث سيكون لمعان القمر نسبة 99.9%.

وعن سبب تسميته ب (البدر الذئب)، أوضح أن هذا البدر عند القبائل الأمريكية يعرف باسم وولف مون او( بدر الذئب) لأن هذا الوقت من العام هو الوقت الذي تعوي فيه الذئاب الجائعة خارجا .

ولفت إلى ظاهرة اقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل Beehive) للمرة الثانية خلال هذا الشهر و التي حدثت في أول يناير الحالي، ويمكن مشاهدتها بعد غروب الشمس وحتى قبل شروق الشمس صباح 29 يناير الحالي.

 موضحا أنه لصعوبة رؤية (الحشد النجمي) بالعين المجردة يتطلب الأمر استخدام التلسكوب.

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