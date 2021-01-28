الحزب الديمقراطي الأمريكي لـ «صدى البلد»: منع ترامب من ممارسة السياسة بعد محاكمته.. وهذه كواليس تأسيسه حزبا جديدا

مهدي عفيفي المحلل السياسي والعضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي

هناك تكهنات أن دونالد ترامب يخطط لتأسيس حزب

أعتقد أن بايدن سيقنع إسرائيل بالجلوس على طاولة المفاوضات

في فترة ترامب.. إيران تمددت في 5 عواصم عربية





تشهد الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة انتقالية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وانتخاب الرئيس الجديد جو بايدن، ويترقب العالم ملامح سياسة الرئيس الجديد نظرا لدور الولايات المتحدة الأمريكية المحوري في العالم.





"صدى البلد" أجرى حوارا مع مهدى عفيفي، المحلل السياسي والعضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي، للكشف عن كواليس محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، ووضع الاتفاق النووي الإيراني، وهل ستعود إيران لتصنيع القنابل النووية؟ وما موقف بايدن فيما يخص القضية الفلسطينية، وإلى نص الحوار.

كيف ترى محاكمة ترامب وما توقعاتك لها؟

من الضروري أن تتم محاكمة ترامب لأن ما قام به يعتبر انقلابا على نظام الحكم، حيث أثار مؤيديه بالانقلاب على كل شيء سواء كان على الدستور أو الكونجرس أو حتى على القضاء، ولا بد أن يكون هناك حساب لذلك.

بالنسبة لمحاكمة مجلس الشيوخ؛ لا بد من الحصول على 67 صوتا من أصل 100 صوت، في مجلس الشيوخ الجديد، هناك 50 ديمقراطيا و50 جمهوريا، فالحصول على 17 صوتا من الجمهوريين "صعب شوية" لأنهم يرون أن ذلك سيؤثر عليهم كحزب جمهوري وليس دعما لترامب، ولذلك إصدار حكم على ترامب من مجلس الشيوخ مسألة صعبة.

ماذا بعد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ؟

إدانه ترامب مرتين تعتبر كافية في التاريخ لمحاكمته في مجلس الشيوخ وتوقيع الحكم عليه، فبمجرد محاكمته من مجلس الشيوخ يمنعه ذلك من الدخول في أي أعمال سياسية مرة أخرى بجانب سحب المميزات التي يتمتع بها الرؤساء السابقون.

هل تتوقع أن يخطط ترامب لتشكيل حزب سياسي بعيدًا عن الحزب الجمهوري خاصة بعد تأييد بعض الجمهوريين لمحاكمته؟

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بعض الجمهوريين بتشكيل حزب سياسي، حدث ذلك من 10 سنين أو أكثر، حيث كانت هناك مجموعة من اليمين في الحزب الجمهوري أسسوا حزبا جديدا تحت اسم "حزب الشاى" استمر فترة ومن ثم انضم للحزب الجمهوري.





وهناك تكهنات أن دونالد ترامب يخطط لتأسيس حزب يكون للمتشددين، ويمكن أن يؤسس هذا الحزب لكن طبعًا لو تم محاكمته أو توجيه حكم إدانة له من مجلس الشيوخ، فلن يستطيع أن يؤسس هذا الحزب لأنه سيكون ممنوعا من ممارسة الحياة السياسية بالكامل فى ذلك الوقت.





ما ملامح الحزب الجديد إذا قرر ترامب تأسيسه؟

في حالة إذا قرر ترامب تأسيس هذا الحزب، قد يكون له بعض الشعبية، ولكن كما رأينا أن الحزب الجمهوري بقيادته تنصل من دونالد ترامب لأن ما كان يفعله ترامب ليس للصالح العام وليس من مبادئ الحزب الجمهوري، وإن ما كان يفعله ترامبية بحتة ولا يمس بمبادئ الديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا أي شيء من المبادئ التي بنى عليها الحزب الجمهوري.





ولذلك أعتقد أنه إذا قرر ترامب تأسيس حزب سيكون مجرد إضعاف للحزب الجمهوري ولكن لن يكون له الصوت المؤثر.

هل تتوقع أعمال عنف في الفترة المقبلة من قبل أنصار ترامب مع بداية إجراءات محاكمته في 8 فبراير المقبل؟

عادة في الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن هناك حافز لأعمال العنف فلا تتم، وما حدث كان نتيجة لأن ترامب استخدم شعبيته مع اليمين المتطرف وتابعنا ما حصل وقتها، لكن أعمال الشغب التي حدثت لا تمثل الشعب الأمريكي فهم مجموعة من المتطرفين.





لذلك لا أتوقع أن محاكمة ترامب ستؤدي لأعمال عنف، قد يكون هناك أعمال شغب في ولايات معينة لكن بشكل عام ستكون الأمور أهدأ بكثير.

ما توقعاتك بشأن توجهات بايدن فيما يخص القضية الفلسطينية؟

بايدن وعد بأن يكون هناك حوار مرة أخرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يكون هناك عودة لحل الدولتين.





كما وعد بفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي كان دونالد ترامب أغلقه، بالإضافة غلى عودة المساعدات للاجئين الفلسطينيين ودعم الفلسطينيين في الحوار مع إسرائيل.





لكن كي يكون الأمر واقعيا، إسرائيل استطاعت على مدار سنوات أن يكون لها تأثير داخل المجتمع الأمريكي وداخل صانع القرار الأمريكي ألا وهو الكونجرس الأمريكي.





أعتقد أن بايدن سيقنع إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات لكن النتائج لا يستطيع أحد أن يحددها.





هل سيخضع بايدن لضغط إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية؟

أعتقد أن إسرائيل استطاعت أن يكون لها دور فاعل لدرجة أن المرشحين في الانتخابات يقولون في حملتهم إنهم يدعمون إسرائيل، حيث هناك اهتمام بإسرائيل كأنها الولاية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واقع السياسة الأمريكية.





ماذا عن الاتفاق النووي الإيراني؟

بايدن لم يقل إنه "هيرجع للاتفاق" النووي، بايدن قال إنه "هيرجع لاتفاق"، إيه هو بقى الاتفاق دة لسه لم يحدد، ولكن الاتفاق سيكون من حيث انتهى الاتفاق القديم ويضاف إليه الصواريخ البالستية والتمدد الإيراني في المنطقة العربية.





هناك ضغوط كبيرة على إيران سواء كانت العقوبات أو غيرها، وأعتقد أن إدارة بايدن تعلم جيدا أنه لا يمكن الوصول إلى حل مع إيران دون مشاركة الدول العربية وموافقة إسرائيل.





فترة ترامب كانت أسوأ فترة، حيث تمددت إيران خلالها في 5 عواصم عربية وضربت أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية دون رادع وكالعادة مع ترامب كلام فقط وليس تنفيذ أي شيء.