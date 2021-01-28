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محافظات

وفاة رئيس قسم المبتسرين بمستشفى السنطة العام لإصابته بكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:23 م
كورونا
كورونا
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احمد علي
توفي صباح اليوم الخميس الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس قسم المبتسرين بمستشفي السنطة العام التابعة لمديرية الصحة بالغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ويجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنة بمقابر العائلة.

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كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه مؤخرًا أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا. 

ووجه الأطباء بضرورة خضوعة داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى السنطة العام وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة العناية المركزة، إلى أن وافته المنية صباح اليوم. 

ونعت نقابة الأطباء الفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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