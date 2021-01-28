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رياضة

أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

الخميس 28/يناير/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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منار نور
وجه عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، رسالة شكرا إلى جوزيه بعد مداخلته أمس مع الإعلامي أحمد شوبير. 

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شكرا ... الأسطورة مانويل جوزيه مهما قلت لك لن تستطيع الكلمات أن تعبر عن شكري لك يا أعظم من تدربت معه في مسيرتي الكروية".


وتابع: "ويا ليت أنصاف الرجال أن يتعلموا منك  كيف يحافظوا على من ارتوت الملاعب ب"عرقهم" ويمنحون كل ذي حق حقه". 

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".

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