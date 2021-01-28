أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

وجه عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر المعتزل، رسالة شكرا إلى جوزيه بعد مداخلته أمس مع الإعلامي أحمد شوبير.





وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " شكرا ... الأسطورة مانويل جوزيه مهما قلت لك لن تستطيع الكلمات أن تعبر عن شكري لك يا أعظم من تدربت معه في مسيرتي الكروية".





وتابع: "ويا ليت أنصاف الرجال أن يتعلموا منك كيف يحافظوا على من ارتوت الملاعب ب"عرقهم" ويمنحون كل ذي حق حقه".



