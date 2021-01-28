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أخبار العالم

وزير الاقتصاد الألماني: 50 مليار يورو مساعدات لمواجهة تداعيات "كورونا"

الخميس 28/يناير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التآمير، إن وزارته أقرت مساعدات تقدر بحوالي 50 مليار يورو، لمواجهة تداعيات وباء "كورونا" الاقتصادية خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021. 

وأضاف السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي -في بيان حكومته في البوندستاج وفقا لتصريحات له بموقع قناة التلفزيون الأولى الألمانية اليوم الخميس- أنه بمراقبة الاقتصاد التجاري، فقد زاد معدل المبيعات والاقتصاد التجاري في ألمانيا خلال شهر ديسمبر ، وذلك للشهر الثامن على التوالي رغم تطبيق الإغلاق في البلاد. 

وتابع "استحوذت الصناعة والبناء والتجارة ومقدمو الخدمات معًا على زيادة بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق ، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الفيدرالي".

ورغم نمو المبيعات بشكل مستمر منذ أدنى نقطة في أبريل الماضي، إلا أن رالف سولفين الخبير الاقتصادي في (كومرتس بنك) حذر من هذه الأرقام، ولفت إلى أنه "لا يمكن الاستدلال على أن الإغلاق قد ترك الاقتصاد الألماني دون أثر"، وأنه من المحتمل أن يكون قد تم تقديم العديد من المبيعات إلى شهر ديسمبر من أجل الاستفادة من معدلات ضريبة القيمة المضافة المنخفضة حتى نهاية العام، وقال "وبالتالي يمكن توقع حدوث انخفاض كبير في المبيعات لشهر يناير".
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