لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، وأنشطة الصيد ببحيرة البرلس.









وكشفت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس نصر عبد الهادي، عن تلقيها إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بتوقف حركة الملاحة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، المتمثلة في سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج.





من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول.









وأعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.



