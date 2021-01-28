حكاية مسجلة آداب تسرق زبائنها بعد إقامة علاقات جنسية بالجيزة

خطة شيطانية أخرجتها فتاة مسجلة أداب بالتعاون مع 4 شباب آخرين في الجيزة.. يستدرجون راغبي المتعة الحرام ثم يقتحمون الشقة عليها وهي برفقة طالب المتعة متحججين بأنهم أهلها لسرقته.





بلاغا تلقته شرطة النجدة بالجيزة من مالك شركة سياحة، أفاد بقيام فتاة و4 شباب آخرين بسرقته أثناء تواجده مع الفتاة فى شقتها، فأمر اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتحقيق فى الواقعة لكشف ملابساتها.





التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية كشفت أن مقدم البلاغ دائم العلاقات النسائية، ويتجول ليلا لاستقطاب فتاة من الشارع ليصطحبها إلى شقته بمدينة أكتوبر لإقامة علاقة جنسية معها.





وفى ليلة الواقعة خرج الشاب باحثا عن فريسة له، حتى تقابل مع المتهمة "مسجلة آداب"، وأتفقا سويا على المبلغ وتوجها إلى شقته كعادته، وفى الطريق قامت الشابة بإرسال تفاصيل عنوان الشقة والاتفاق مع الشاب إلى شركائها.





وعقب وصولها الشقة برفقة الشاب أقاما علاقة جنسية لعدة مرات، ثم طلب من الفتاة التوجه للحمام على أن تتبعه، فدخل مالك الشركة للحمام وعقب خروجه وجد الفتاة وبصحبتها 4 آخرين وأخبروه بأنهم أهلها حضروا لضبطها وهى تقيم علاقاتها الجنسية وقاموا بسرقة هاتفه ومبلغ مالي وفروا هاربين جميعا.



