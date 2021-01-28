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رياضة

شطة يطالب بعدم تفعيل توصية عودة حراس المرمى الأجانب بالدوري

الخميس 28/يناير/2021 - 11:49 ص
شطة
شطة
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يسري غازي
علق عبد المنعم حسين، الشهير بـ"شطة"، مدير أكاديميات النادي الأهلي، على توصية عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدوري المصري.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أصدرت توصيات في اجتماعها الأخير بتواجد ٥ محترفين أجانب على ألا يتم تحديد المراكز ومن بينها حراسة المرمى.


وقال شطة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أندية الدوري ليست بحاجة إلى حراس مرمى أجانب ولا يوجد هناك حراس أفريقيا أفضل من نظرائهم المصريين".


وأضاف: "المسابقة المحلية أفرزت أكثر من ١٠ حراس مرمى من المميزين، والمنتخبات الوطنية لا تعاني في الوقت الراهن من ندرة حراسة المرمى".


واستطرد: "أتمنى أن تستمر حراسة المرمى من العناصر المحلية نظرا لوجود قاعدة عريضة من الحراس الذين ظهروا بشكل قوى في مختلف أندية الدوري الممتاز".


وتابع: "أرجو أن اتحاد الكرة المصري ألا يلجأ إلى إعادة حراس المرمى الأجانب إلى المسابقة المحلية حفاظًا على المواهب في ذلك المركز التي ظهرت بمردود جيد، واستفادت من خلاله مختلف المنتخبات الوطنية والفرق المحلية".
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