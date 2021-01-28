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فن

شاهد.. صورة نادرة لـ ويزو في طفولتها

الخميس 28/يناير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر صورة جديد لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ويزو بصورة نادرة لها في طفولتها.

يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت  ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفى خاطر.

ويُعرض حاليا للنجمة ويزو مسرحية اللوكندة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج أشرف عبدالباقي.
شاهد.. صورة نادرة لـ ويزو في طفولتها
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