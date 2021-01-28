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أخبار العالم

بسبب الإغلاق التام.. اجتماع بين عون ووزيرة العدل اللبنانية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:59 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
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أمينة الدسوقي
عقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا مع وزيرة العدل ماري كلود نجم، وحيث تناول اللقاء عمل دوائر الوزارة والمحاكم في ظل الإغلاق التام بشأن فيروس كورونا إضافة إلى شؤون وزارية أخرى، وذلك وفقا لما نقلته النهار.

وكان قد أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، خطة الحملة الوطنية للتلقيح الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال حسن، إن المعطيات العلمية العالمية تؤكد أن اللقاح الذي سوف تعتمده البلاد هو الأكثر فعالية وأمانًا.

وأضاف أن من أهداف حملة التلقيح، تخفيف التفشي وحماية الفئة الأكثر عرضة للإصابة، تخفيف العبء عن القطاع الصحي خاصة في وحدات العناية الفائقة، وتخفيف نسبة الوفيات.

وأشار إلى أن اللقاح المعتمد سيكون واحدًا على كل الأراضي اللبنانية من لبنانيين إلى مقيمين من جنسيات مختلفة، كما سيكون مجانًا وبدون أي رسم مالي حتى في مراكز التلقيح الخاصة.

وأكد أنه تم اتخاذ قرار بقبول أي هبة لقاحات ولكن ضمن الخطّة الوطنية والتي تبنى على مبدأ العدالة وفوق كل الاعتبارات السياسية والطائفية.

ولفت حسن إلى أن "البنك الدولي أمّن التحويلات المالية لشراء اللقاح وحجزنا مليونين و100 ألف جرعة مع "فايزر".

وأكد أن لبنان سيتسلم في الربع الأول من السنة، 250 ألف جرعة، ومن المقرر أن تبدأ من منتصف فبراير المقبل.

وأعرب عن أمله في أن يصل إلى البلاد خلال شهر مارس، من كوفاكس الجرعة الأولى لتتكامل مع الكمية المحجوزة، فيما ستصل جرعات من فايزر في شهري فبراير ومارس.
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