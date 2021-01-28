خبير: مشروعات الطرق عامل أساسي لتسهيل الأعمال للمستثمرين

قال الدكتور محمد صادق، أستاذ الطرق والمرور والنقل، بكلية الهندسة جامعة حلوان، إنه حتى يتم بناء دولة مصر الحديثة، وكتابة تاريخ جديد للدولة، فلابد من تحسين الاقتصاد القومي، والسير فى تطوير مشروعاتت التنمية بشكل كبير جدا، منوها إلى أن بداية التنمية تتثمل فى تحسين البنية الأساسية وأهمها مشروعات الطرق والكباري، وذلك لتسهيل حركة الانتقال بين المدن، كما أنها تساعد على حركة المستثمرين حيث إنها تكون عاملا أساسيا لتسهيل أعمال أى مستثمر مصري أو أجنبى.

وأضاف "أستاذ الطرق والمرور والنقل"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، الذي يعرض عبر فضائي"دي إم سي"، أنه تم البدء فى العمل بإنشاءات القطار السريع، لافتا إلى أن هذا القطار سوف يبدأ فى العلمين وينتهي بالعين السخنة، متاعبا أن هذا القطار يعتبر شريان بين البحرين، وذلك يعود إلى وجود العلمين على البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر.

وتابع"صادق"، تعود تسمية هذا الخط بالقطار السريع إلى أن سرعة هذا القطار قد تصل إلى 250كم/ساعة، مضيفا أنه سوف يقوم بنقل البضائع والأشخاص، مكملا أن زمن الرحلة بين العلمين والسخنة سوف يستغرق من الزمن حوالى ساعتين ونصف.