جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى "ويبومتركس" 2021

أعلن نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، تقدم جامعة طنطا 115 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني لعام 2021 عن نسخة يوليو 2020 و 262 مركزا عن نسخة يناير 2020 فى ذات التصنيف.





وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا حققت المركز 1645 عالميًا ضمن 12 آلاف جامعة طبقًا لنتائج النسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف، كما احتلت المركز ال 31 على المستوى الإفريقي ضمن 1907 جامعة ، والمركز ال 39 عربيًا ضمن 1216 جامعة ، وعلى المستوى المحلي حققت المركز العاشر بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.



