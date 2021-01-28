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تعليم

جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى "ويبومتركس" 2021

الخميس 28/يناير/2021 - 12:11 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا
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احمد علي
أعلن نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، تقدم جامعة طنطا 115 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني لعام 2021 عن نسخة يوليو 2020 و 262 مركزا عن نسخة يناير 2020 فى ذات التصنيف.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا حققت المركز 1645 عالميًا ضمن 12 آلاف جامعة طبقًا لنتائج النسخة الأخيرة الصادرة من التصنيف، كما احتلت المركز ال 31 على المستوى الإفريقي ضمن 1907 جامعة ، والمركز ال 39 عربيًا ضمن 1216 جامعة ، وعلى المستوى المحلي حققت المركز العاشر  بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

وأكدت الدكتورة دينا عبد الهادى. مدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا، على أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تسير بخطى متلاحقة نحو تحقيق خطتها الإستراتيجية للارتقاء بالبحوث العلمية والاستفادة المثلى من مخرجات البحوث العلمية التطبيقية بما يدعم خطة الدولة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها عربيًا ودوليا.
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